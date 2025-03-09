Динаміка штурмових дій збільшилася майже вдвічі: у DeepState повідомили, на яких напрямках

За останні 7 днів лютого та перші 7 днів березня спостерігається збільшення динаміки штурмових дій збільшилася. Вона зросла майже вдвічі.

Про це пише DeepState.

"Фіксується ріст кількості штурмів майже вдвічі на Лиманському, Курському, Краматорському та Торецькому відтинках. В той же час на 33% впала активність на Покровському відтинку та майже вполовину на Новопавлівському", - зауважили осінтери.

Додається, що Курський напрямок почав лідирувати, перегнавши Покровський.

"Уважно слідкуємо за Лиманським та Торецьким, а також починаємо звертати увагу на Оріхівський, де біля одного із сіл противник здійснює посилений вогневий вплив для подальших дій", - завершили у DeepState.

Раніше йшлося про те, що у Курській області РФ, де триває спеціальна операція Сил оборони України, противник масово використовує солдатів із КНДР, яких кидають на штурм як "гарматне м’ясо".

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