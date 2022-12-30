Динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили у Бахмуті — Череватий

Бахмут сьогодні є найгарячішою точкою фронту. ЗСУ завдають окупантам значних втрат, внаслідок чого росіяни змушені постійно оновлювати свої сили.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що Бахмут - це символ неспроможності ворога.

Про це він сказав 30 грудня в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бахмут є епіцентром та символом нашої боротьби та незламності. Бахмут - це символ неспроможності ворога. За цю добу відбулося 249 обстрілів на Бахмутському фронту, 32 боєзіткнення. Ворог втратив 131 людину вбитими, понад 150 пораненими. Противник також втратив два склади з боєкомплектом", - повідомив Череватий.

За його словами, Бахмут - це одна з найгарячіших точок, де ворог вдається до найагресивніших дій.

"Динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили. ПВК Вагнера поповнюють особовий склад ув'язненими, але у них вже на цьому напрямку з'являються проблеми. Вже у в'язниці Росії прийшли звістки, що це білет в один кінець. На напрямку Вугледара у районі Степового вже помічено іншу військову приватну компанію "Патріот", яку поєднують з міністром оборони Шойгу", - додав Череватий.

Нагадаємо, раніше Череватий розповів, що дві приватні військові компанії - "Вагнера" та "Патріот" - конкурують між собою. Однак вони перебувають на різних "театрах військових дій". Череватий припускає, що прямої взаємодії між ними немає.

Читайте також: