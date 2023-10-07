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Дипломат Брайза спрогнозував, що Україна незабаром може відрізати Крим

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Дипломат Брайза спрогнозував, що Україна незабаром може відрізати Крим

Україна може звільнити Крим уже незабаром / Фото: Жовта стрічка

Україна зможе звільнити Крим за допомогою двох шляхів.

Україна рухається на шляху до звільнення Криму, утім, це є важким завданням.

Про це заявив ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза на телеканалі "Еспресо".

За його словами, витіснити всі російські війська з Криму і Донбасу - це дуже складне завдання.

"Але у Вашингтоні є військово-політичні експерти, які бачать, що Україна рухається в цьому напрямку. По-перше, завдяки її поступовому просуванню в напрямку Азовського моря, щоб роз'єднати Донбас і Крим. І по-друге, з допомогою ATACMS, інших ракетних систем більшої дальності, а також українських морських дронів, що становлять серйозну загрозу Кримському мосту", - розповів він.

Він припускає, цілком ймовірним сценарій, при якому Україна зможе відрізати Крим, не вбиваючи всіх російських військових.

"Це змусить Путіна вести переговори на умовах, які в кінцевому підсумку будуть набагато вигіднішими для України", - підкреслив Брайз.

Раніше ми повідомляли, що партизани пробралися до оборонних рубежів окупантів біля Феодосії на тимчасово окупованому Кримському півострові.

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Дата публікації
Перегляди
77
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