Дипломат пояснив, чому США дозволили завдавати удари їхньою зброєю по території РФ

Затримка в постачанні зброї Україні вплинула на рішення США дозволити силам оборони завдавати ударів по території РФ поставленою зброєю.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Олександр Хара.

Він заявив, що кожен раз, коли російські загарбники вчиняють воєнні злочини, на Заході цьому жахається переходять червоні лінії свого страху й починають реагувати щодо допомоги Україні.

"Якщо ми говоримо про дозвіл завдавати ударів по території РФ американською зброєю, то це рішення у Вашингтоні приймали цілком усвідомлено. Зокрема, однією з причин стало те, що Україні не постачали зброю понад пів року. Саме це дало змогу РФ накопичити сили й розпочати наступ на Харківщину", - пояснив Хара.

Дипломат вважає, що США прийняли цілком виважене рішення, коли дозволили завдавати ударів по території РФ західною зброєю.

"В США зрозуміли, що якщо не дати можливість Силам оборони України завдавати ударів по території РФ, то це тільки дає окупантам більше можливостей для атак на території України. Відповідно було й прийняте рішення про удари по Росії. Хай воно половинчасте, але все ж є. Це дозволить Україні знищувати сили й засоби окупантів, які вони накопичують біля наших кордонів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть розширити географію дозволу ЗСУ завдавати ударів по території РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що німецький генерал назвав ефективну зброю проти літаків над територією Росії.

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