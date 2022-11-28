Дипломат розповів, коли Україна може сісти за стіл переговорів з Росією та про що можна говорити

Український дипломат Ігор Харченко вважає, що зараз переговори з Росією неможливі. Говорити з агресором можна лише після повної поразки РФ у війні.

Про це він сказав в етері "Еспресо".

Харченко зазначив, що зараз з Росією немає про що домовлятись. Україні слід у майбутньому вибрати, з якою територією РФ доведеться вести перемовини після війни.

"Україна має готуватися до того, щоб уявляти, з якою територією, тобто наступницею нинішнього російського режиму, вона може вступити у перемовини", - вважає дипломат.

Харченко вважає, що після перемоги доведеться говорити про мирне повоєнне врегулювання, яке буде стосуватися не України, а нинішньої території Росії.

"Як писали філософи попередніх днів, що переговори ведуться за допомогою різних типів зброї, а коли ворог зрозуміє, що опиратися не може, тоді й буде постконфліктне врегулювання. Може хтось і хоче називати це переговорами, але я як дипломат це переговорами не назвав би", - підкреслив Харченко.

Спроби мирних переговорів з Росією

Одразу після повномасштабного наступу на Україну Росія заявила, що готова до переговорів. Агресор вимагав, щоб вони відбувались у Білорусі, звідки на Київ рушила окупаційна армія. Учасники української делегації наголошують, що росіяни не мали наміру говорити про мирне врегулювання конфлікту, а лише висували нашій державі ультиматуми. Згодом за сприяння президента Туреччини Ердогана мирні переговори між Україною та Росією почались у Стамбулі, проте і вони нічим не закінчились.

Зараз Росія почала ракетний терор проти нашої держави. Окупанти знищують енергетичну інфраструктуру України, щоб змусити владу піти на поступки.

Президент Зеленський після того, як Путін спробував незаконно анексувати частини Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей заявив, що ніяких переговорів із кремлівським режимом не буде.

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