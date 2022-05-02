Дипломати відновлюють роботу у Києві, що дає впевненість - повторних наступів на столицю не буде

Щодня посольства різних країн, які на початку війни були евакуйовані до більш безпечних міст, розпочинають роботу в столиці.

Чиновники з військової адміністрації вважають: це чіткий сигнал, що підтримка України триватиме, йдеться в ТСН.

Посольства масово повертаються до Києва, а разом із ними і віра українців у те, що загрози захоплення Києва нині вже немає. Щоправда, деякі дипломати, серед яких і тимчасово повірений у справах Республіки Словенія в Україні Боштян Лесяк, надовго столицю не полишали і повернулися до посольств у період, коли на підступах до столиці ще розривалися рашистські снаряди.

«Коли я повернувся до Києва, на вулицях було багато блокпостів і військових, людей практично не було. Впродовж наступних 5 днів я чув з боку Ірпеня та Бучі звуки потужних обстрілів і сирени повітряних тривог. Після 2 квітня, коли українська армія вибила звідти російські війська, все припинилося, і я дуже радий», - каже тимчасово повірений у справах Республіки Словенія в Україні Боштян Лесяк.

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Не менше за самих киян дипломати радіють, що нині повітряних тривог у столиці поменшало. Посол Литовської Республіки повернувся до столиці одним із перших. Каже, що довелося чимало побігати до бомбосховищ під час можливих авіаударів рашистів. «Я, до речі, став першим зарубіжним послом, який повернувся до Києва, але себе чемпіоном не вважаю, тому що двоє послів - мій колега з Польщі та Нунсен, представник Ватикану, який теж литовець - вони не їхали від початку війни. Спочатку теж реагували, і у Львові, і в Києві, теж у сховище, потім, відверто кажучи, вже людина звикає», - каже посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас.

А поки посольства пустували - їх посилено охороняла Нацгвардія. Чи були спроби диверсантів проникнути до закордонних дипустанов, нацгвардійці, ясна річ, не кажуть. Обмежуються лише тим, що жодне посольство руйнувань чи нападів не зазнало.

«Велика увага зверталася на самі будівлі, на підступи до будівель, ну, самі розумієте, що під час від’їзду дипломатів вони сподіваються, що повернуться до дипломатичного представництва, знаючи, що вони під надійною охороною, що ніхто сюди не проникне», - каже начальник поста по охороні посольства Литовської Республіки Олег Петренко.

Нині до столиці повернулося понад два десятки дипломатичних представництв. Влада вважає - це хороший сигнал для України від наших закордонних партнерів, котрі нині посилено працюють над допомогою Україні перемогти у війні з Росією.

Водночас, як повідомила тимчасово повірена США в Україні Крістіна Квін, посольство США також відновлює роботу в Україні.

У Києві до роботи щодня стають посольства різних країн

Найближчі кілька тижнів дипломати ще будуть їздити до Львова з Польщі, але вже до кінця місяця планують повернутися до Києва.

Вже понад дев’ять тижнів українці демонструють усьому світу свій героїзм, каже Крістіна Квін, тож американські дипломати повертаються, щоб допомогти. На місці простіше координувати надходження гуманітарної допомоги зі США. А ще тимчасово повірена нагадала, що президент Джо Байден подав запит до Конгресу на 3 мільярди доларів для допомоги Україні.

«Сьогодні зрозуміло, що Путін допустився величезної помилки, розпочавши в Україні війну, яку неможливо нічим пояснити. Мій меседж - Росія програла, Україна далі стоїть, український уряд працює, і ми повертаємося назад, щоб допомагати їм у цьому», - зазначила вона.

Хто з іноземних дипломатів уже повернувся до Львова

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