Тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник, який наразі посол Бразилії в Україні, поділився своїми дипломатичними прогнозами щодо завершення війни з Росією. За його словами, 2025 рік може стати роком завершення війни, якщо Україна зуміє правильно сконцентрувати свої ресурси і не розпорошувати їх.

Про це написало Радіо свобода.

"Думаю, це реально, але для цього потрібно створювати передумови. Проблема навіть нашої теперішньої дипломатії в роки війни – ми наші ресурси розпорошуємо", — зазначив Мельник.

Він підкреслив, що для досягнення цієї мети Україна має зосередити свої зусилля на взаємодії з ключовими партнерами, такими як США, Німеччина та ЄС, використовуючи весь арсенал дипломатичних засобів. За словами Мельника, якщо Україна націлить усі свої зусилля на ці напрямки, є шанс, що 2025 рік може стати визначальним у завершенні війни.

Також дипломат порівняв нинішню ситуацію з подіями після поразки Франції в наполеонівських війнах, коли був створений новий світовий порядок. «Просто зупинити військові дії — це будуть напівкроки, які не будуть достатніми», — додав він, підкреслюючи, що для тривалого миру потрібне комплексне і стратегічне вирішення ситуації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія випустила понад 800 керованих авіабомб по Україні за тиждень. Він підкреслив, що Україна є суверенною та незалежною державою, а не полігоном для випробування зброї. Зеленський також зазначив, що за цей тиждень російські війська застосували проти України близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів.