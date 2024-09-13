Дипломатія для України та Росії зараз більше питання зброї, ніж переговорів – NYT

І Україна, і Росія намагаються посилити свої армії зброєю союзників, щоб отримати якнайбільше переваг у будь-яких переговорах, які можуть колись відбутися.

Для України та Росії успіхи на полі бою зараз – це перевага у будь-яких переговорах пізніше. Це чітко простежується в їх обговореннях поставок зброї із союзниками.

Про це пише The New York Times.

Президент України Володимир Зеленський закликав провести у листопаді новий мирний саміт за участю Росії. При цьому американські та європейські чиновники в кулуарах порушують питання, чи справді армії обох сторін настільки виснажені війною, що Київ і Кремль готові припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів. Водночас, західні дипломати обговорюють, який оборонний альянс їх країни могли б обіцяти Україні, щоб допомогти досягти врегулювання конфлікту.

Невідкладна дипломатія України – дозвіл на удари по РФ

Видання зазначає, що попри активне обговорення нібито "готовності України та її союзників розпочати мирні переговори" з РФ, "найнагальніша дипломатія", яка інтенсивно обговорюється цього тижня в Києві, Вашингтоні та Лондоні, зараз стосується створення умов на фронті, які забезпечать перевагу українським захисникам. При цьому і Київ, і Захід стверджують, що кремлівський диктатор, як і раніше, не готовий до сумлінних мирних переговорів.

Американські та європейські офіційні особи, які говорили з журналістами на умовах анонімності, ясно дали зрозуміти: на Заході вважають, що Україна має консолідувати та розширити свої досягнення на полі бою, щоб підштовхнути РФ до переговорів та мати для них значні важелі впливу.

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Дипломатичні дискусії цього тижня також були зосереджені на тому, чи мають союзники дати Україні дозвіл на використання західних ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ. Великобританія та Франція готові це зробити, але чекають на рішення президента США. Американські джерела видання стверджують, що Байден, швидше за все, також погодиться.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який цього тижня відвідав Київ та Варшаву, заявив, що Вашингтон "адаптуватиме" свої рішення відповідно до ситуації на фронті в Україні.

"Ми сповнені рішучості забезпечити Україну всім необхідним для успіху", — заявив Блінкен на пресконференція в Києві.

На думку президента Київської школи економіки та колишнього міністра економічного розвитку Тимофія Мілованова, лише успіхи на полі бою та посилений військовий потенціал можуть дати надію на дипломатичне врегулювання конфлікту та надовго закріпити перемир'я. Особливо з огляду на те, що економічні санкції не змогли вплинути на поведінку Путіна.

Він зазначив, що для отримання важелів впливу Україна повинна мати можливість швидко завдавати ударів по портах, аеродромах, нафтових об'єктах і навіть загрожувати Москві ракетними ударами, якщо це необхідно.

"Путін не вірить у жодну дипломатію; він просто грає в цю гру. Але я думаю, він також хоче побачити докази. Знаєте, принесіть квитанції і покажіть, чи має Україна можливості", – підкреслив Мілованов.

Дипломатія Росії – постачання зброї з КНДР, Ірану та Китаю

Дипломатичні цілі Росії зараз безпосередньо залежать від задоволення її потреб на полі бою. Цього тижня США та Британія публічно звинуватили Іран у тому, що він почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.

Хоча і Москва, і Тегеран заперечують постачання зброї для війни в Україні, протягом усієї війни було зрозуміло, що дипломатія Росії зосереджена на зміцненні російських збройних сил за допомогою Китаю, Північної Кореї та Ірану.

Видання зазначає, що з початку повномасштабної війни Байден, побоюючись прямого конфлікту між Росією та НАТО, важко погоджувався на прохання України про розширення військової допомоги, тільки після тривалих переговорів та внутрішніх розбіжностей.

Критики цього надто обережного підходу Байдена щодо питання допомоги Україні кажуть, що така політика, зрештою, створює дві проблеми:

по-перше, сприяє посиленню розчарування та недовіри між американськими та українськими офіційними особами;

по-друге, не дає Україні можливість "накопичити необхідні козирі", які б схилили Путіна до переговорів.

По суті, кажуть вони, Кремлю вдалося злякати Вашингтон своїми "червоними лініями", що дало Росії можливість досягти великих успіхів у війні.

"Ми раптово опинилися на війні, де багато хто з нас переконаний, що для росіян нормально перебувати в Україні, але для українців ненормально перебувати в Росії, що є повним нововведенням в історії воєн. Ніхто ніколи раніше цього не стверджував, не кажучи вже про те, щоб змусити своїх ворогів повірити в це. Це неймовірний психологічний успіх з російської сторони. І українці не мали змоги змусити нас думати якось інакше, окрім як довівши це, що й зробила Курська операція", — заявив Тімоті Снайдер, історик з Єльського університету.

Відставний адмірал США Вільям Макрейвен, який був командувачем сил спецоперацій в адміністрації Обами, сказав, що до початку Курської операції він думав, що найкраще, на що може сподіватися Україна, це перемир'я, гарантії безпеки від союзників і гроші з заморожених російських активів для відновлення. Але наступ ЗСУ на Курськ все змінив і може дати Києву "нову карту для гри".

Дипломатія США – все вирішать вибори президента

Форма дипломатії Сполучених штатів залежатиме від результату президентських виборів у листопаді. Камала Гарріс обіцяє продовжити підтримку України, тоді як Дональд Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні, заблокувавши постачання зброї та грошей Києву.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця представить чинному президенту США, а також двом кандидатам на цю посаду – Гарріс та Трампу – свій план завершення війни, який "вплине на рішення Росії". Стратегія включатиме завдання психологічного, політичного, дипломатичного і — насамперед — військового тиску на Москву.

Нагадаємо, Newsweek назвало 6 країн, які можуть бути посередниками у переговорах України та РФ. Автори статті зазначають, що на Саміті миру у червні Київ заявив, що не братиме участі у прямих переговорах із Москвою, але перспектива того, що широка коаліція може підштовхнути мирну формулу Зеленського, здається далекою.

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