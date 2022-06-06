Директор благодійного фонду на Одещині продавав гуманітарну допомогу на мільйони гривень

Директор благодійного фонду на Одещині продавав гуманітарну допомогу на мільйони гривень

Чоловік отримував гумдопомогу від країн ЄС та небайдужих українців, продавав її, і таким чином заробляв гроші.

Директору благодійного фонду на Одещині повідомили про підозру в продажі гуманітарної допомоги та незаконному використанні пожертв.

Про це 6 червня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Відомо, що керівник Центру гуманітарної допомоги, створеного на базі благодійного фонду, підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих українців у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів, бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо. Зібрану гуманітарну допомогу чоловік продавав.

Його було затримано під час одержання майже півмільйона гривень за продаж медичних товарів, військової амуніції та військових приладів. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, суддя із адвокатом в Києві за 6 тисяч доларів "організували" позитивне рішення суду. Так вони допомогли "клієнту" заволодіти чужим майном.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

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