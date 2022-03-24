Директор Ротару пояснив, чому співачка мовчить про війну в Україні та пригадав, як син підставив її

Сергій Лавров пригадав інцидент 2014 року.

Директор української співачки Софії Ротару прокоментував, чому артистка мовчить про війну в Україні.

Так, знаменитість опублікувала перший та останній допис про події в країні 28 лютого. Зірка написала, що перебуває у Києві та молиться за мир. Також вона додала, що "незалежність і свобода коштує дорого, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України". Відтоді, Ротару не виходить на зв'язок.

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Зі свого боку, Сергій Лавров пояснив виданню kp.ru, що виконавиця аполітична та уникає розмов на цю тему. Також директор співачки пригадав, як син "підставив її" з прапором України.

"2014 року у Ротару було заплановано великий гастрольний тур Росією. І її син Руслан Євдокименко опублікував у соцмережах фотографію матері із жовто-блакитним прапором, підписавши "Слава Україні!". Вибухнув грандіозний скандал, всі кричали, що Ротару зрадила нашу країну, і гастролі довелося скасувати", – зазначив він.

Лавров додав, що давно не спілкувався з Ротару і навіть боїться їй телефонувати, тому не в курсі останніх подій. Ймовірно, що це через те, що на початку березня на українсько-молдовському кордоні затримали сина та онука зірки. Вони намагалися незаконно втекти від загальної мобілізації у країні.

Після скандалу Руслан видалив свою сторінку з Instagram.

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