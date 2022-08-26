Директорка школи, яку підозрюють у "зливанні" позицій ЗСУ, не з’являється до суду і не носить електронний браслет

Нині, під час слухання, судді виявили, що електронний браслет підозрювана не носила.

Директорка школи на Київщині, яку підозрюють у здаванні позиції ЗСУ ворогові в обмін на посаду міністра освіти, не з’являється до суду уже півтора місяці, йдеться в ТСН.

Освітянка на зв'язок із суддями не виходить, достовірної інформації, де вона перебуває, немає ні в суддів, ні в прокуратури. Нині, зокрема, жінка не з’явилася уже на друге слухання справи. Адвокат підозрюваної каже - він з нею на зв’язку, і пояснює усе хворобою Алли Душкіної, але на суді не надав документів, які це підтверджують.

Нагадаємо, СБУ оголосило про затримання директорки приватної школи з Київщини, яка зливала ворогові позиції ЗСУ.

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ТСН, зважаючи на велике суспільне значення інформації про співпрацю з ворогом в час війни, провело власне розслідування і виявило, що директорка відома в Києві скандалами на попередніх посадах під іншим прізвищем як Алла Ратушна.

Жінку випустили під заставу в пів мільйона гривень із зобов’язанням носити електронний браслет. Нині, під час слухання, судді виявили, що електронний браслет підозрювана не носила. Судову справу перенесено, хворобу Алли Душкіної має перевірити прокуратура.

«Не було браслетів у наявності, тобто зараз вона перебуває під заставою у пів мільйона, на неї було покладено обов’язки з'являтися до суду, але зобов'язання про електронний браслет неможливо було виконати», - пояснюють у суді.

Відомій суду номер телефону не діє.

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