"Дірки, як в швейцарському сирі": Арестович розповів про подальшу долю Антонівського мосту

Удари Антонівський міст витримує, утім експлатувати його у військовий цілях вже не можна.

На Антонівському мосту, на кшталт швейцарського сиру, натикали дірок. Після цього було закриття мосту, тому що важку бойову техніку вже не пустиш по ньому.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Це не пристрілювання, це робота на знищення. Для завади переміщуванню вантажів, військової техніки і живої сили. Там, звісно, залишився залізничний міст, залишилася Нова Каховка, але ж ми показали, що все це під вогняним контролем ЗСУ. Удари він витримує, але експлуатувати його не можна. Ще 2-3 такі ночі, подивимося, що буде завтра зранку. І дивись, що зовсім не можна буде експлуатувати", - розповів Арестович.

Він такої подякував російському кореспонденту, який показав результат ураження Антонівського мосту.

"Друже, коли впаде путінський режим, як мінімум, похвальну грамоти ти отримаєш", - додав радник ОП.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, що у російських окупантів не ладнається з наступом на на Сіверськ і на Бахмут Донецької області. Зокрема, вони втратили два населених пункти і загарбникам там нічим стріляти.

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