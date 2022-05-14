Дискредитація Польщі, брехня про ЗСУ та переговори: у РНБО розповіли про фейки, які поширює Росія

Дискредитація Польщі, брехня про ЗСУ та переговори: у РНБО розповіли про фейки, які поширює Росія

Російська пропаганда у суботу, 14 травня, поширила багато фейків про війну в Україні.

Пропагандисти продовжують дискредитувати Польщу та поширювати брехню про ЗСУ та російсько-українські переговори.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

14 травня російський депутат Олександр Бородай поширив фейк про те, що нібито українці вступають до ЗСУ, щоб заробляти по 3 тис. доларів на місяць, проте після того, як вони потрапляють на фронт, намагаються уникнути зіткнень з армією РФ.

Також Росія продовжує дискредитувати Польщу. Пропагандисти заявляють, що саме у цій країні "зростають антиросійські настрої". Хоча до росіян в усіх цивілізованих країнах світу ставляться однаково через жорстоку війну проти України.

Також у РНБО попередили про маніпулятивну заяву російського диктатора Путіна, який заявив, що "переговорний процес між російськими та українськими представниками фактично призупинений Києвом, який не виявляє зацікавленості у серйозному та конструктивному діалозі".

Нагадаємо, у Росії обурені заявою президента Польщі про те, що Кремль повинен виплатити Україні контрибуції. У відповідь російські політики відповіли, як завжди, з погрозами. Вони заговорили про "денацифікацію" громадян Польщі.

Читайте також: