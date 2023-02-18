Політолог пояснив, чому Путін почав знищувати ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина

У Кремлі вчергове розгорівся конфлікт. Цього разу під приціл потрапив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Генеральний штаб РФ почав фізично знищувати його та групу. Це відбувається за наказом Путіна.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua висловив російський політолог та колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов.

За його словами, Пригожин починає змінювати свою риторику, зокрема, розповідати реальну ситуацію на війні в Україні через конфлікт з Путіним, який намагається його "прибрати".

"Пригожин дискредитував себе остаточно, тому Путін вирішив, що настав час потрохи позбавлятися від нього. Утім, слід розуміти, що російський президент приймає рішення не зовсім врівноважено. Тому говорити те, що "зірка" Пригожина згасла поки зарано", - вважає політолог.

Відомо, що Путін зайняв двоїсту позицію — поступився військовим, але не здав повністю Пригожина.

Також читайте ЗСУ завадили диверсантам висадитися на один із островів у дельті Дніпра

"В цілому зараз тренд на Пригожина негативний: він пересварився з усіма та починає зникати з медійного простору. Швидше за все, в такому рішенні Путіна переконав Кірієнко. На що останній почав "відміняти" очільника "Вагнер", - додав Галлямов.

Зазначимо, що у Росії командування "спеціальної військової операції" в особі Сергія Шойгу та Валерія Герасимова почало свідомо знищувати ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Читайте також: