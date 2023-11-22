Дискредитує призов: СБУ повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешку

СБУ повідомила про підозру блогеру-ухилянту, який втік з України та закликав чоловіків ховатися від призову. Йдеться про Мирослава Олешка - хлопець незаконно виїхав з нашої держави та займається інформаційно-підривною діяльністю.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, блогер після підтвердження його придатності до служби та виклику до ТЦК, у серпні цього року, виїхав з України. Для цього він використав підроблену довідку ВЛК.

“Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії. Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань); ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа)”, - розповіли в СБУ.

Блогеру загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, що на Харківщині агент ФСБ розвідував оборонні рубежі та базування підрозділів СБУ та Нацполіції.

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