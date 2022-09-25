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"Дістали цікаві дані": IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії"

"Дістали цікаві дані": IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії"

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"Дістали цікаві дані": IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії"

Фото: vk.com/er_ru

Українській IT-Армії вдалося провести успішну атаку на організацію молодої гвардії "Єдиної Росії".

Українська IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії" та дістала звідти цікаві дані.   

Про це повідомляється у телеграм-каналі IT-Армії України.

Дані, які отримали хакери, є дуже важливою інформацією, яка допоможе у війні проти Росії.

"Це інформація зі списками молодих путіністів, які їздили на окуповані території. Або перебувають там і зараз в центрах Єдиної Росії", - йдеться у повідомленні. 

Так звана молода гвардія на тимчасово окупованих територіях України допомагає приховувати воєнні злочини та проводити незаконні "референдуми".

IT-Армія також залишила посилання на архів з даними у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, українська IT-Армія зламала сайт групи Вагнера.

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