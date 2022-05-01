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"Дістали з того світу навіть Кобзона": в МЗС потролили російських "колег" за слова про візит Анджеліни Джолі до України

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"Дістали з того світу навіть Кобзона": в МЗС потролили російських "колег" за слова про візит Анджеліни Джолі до України

УНІАН

Захарова обурилася через приїзд Джолі до України, висловивши впевненість, що ту покликали, щоб "перебити порядок денний". В українському МЗС порадили російським колегам звикати до того, що події у світі розвиваються не на їхню користь.

В українському МЗС констатували, що речницю російського відомства Марію Захарову "схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі" і порадили російським колегам звикати до того, що події у світі розвиваються не на їхню користь.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Подобається, не подобається — а Москві доведеться змиритися з новою реальність: Україна може зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу" (Захарова про Джолі - Ред.), а Росія - ні. Від російського режиму зараз відхрещюються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу", - нагадав Олег Ніколенко.

Речник МЗС також зазначив, що світ вже побачив достатньо доказів варварства путінської Росії під час її війни проти України.

"Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії.  Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона", - пожартував Ніколенко.

Нагадаємо, що Захарова обурилася через приїзд Джолі до України, висловивши впевненість, що ту покликали, щоб "перебити порядок денний".

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