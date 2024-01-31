"Дістають до Санкт-Петербурга, Москви та Уралу”: генерал Маломуж оцінив можливості ударів по РФ

Російська ППО є неефективною проти дронів, тому Україна має чималі перспективи.

Українські дрони спроможні завдавати ударів по об’єктах в глибокому тилу ворога - на території Російської Федерації.

Про це повідомив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо вже можливості завдавати ударів секторально, по окремих об'єктах в тилу ворога, де ми не можемо бити закордонними ракетними комплексами або іншими засобами. Армія дронів дозволяє нам створити потужні ударні сили. Дрони балістичного типу дістають до Санкт-Петербурга, Москви, Уралу. Дрони дістають до російських областей, де розміщені війська, склади боєприпасів, пускові установки, аеродроми, об'єкти ВПК, які виготовляють ракети, головки наведення, оптику", - зауважив Маломуж.

Як приклад генерал згадав про недавні удари по нафтових об’єктах в Ленінградській області, Тамбові та Брянську.

За його словами, російська ППО є неефективною проти дронів, тому Україна має чималі перспективи.

Нагадаємо, в Україні запустили у серійне виробництво новий дрон-камікадзе з дальністю польоту до 1000 км, який є аналогом безпілотника Shahed-136.

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