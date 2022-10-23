Дітей потрібно спалювати, а неугодних - розстрілювати: Кулеба показав, як в РФ мріють про геноцид українців

Російський пропагандист Антон Красовський заявляє, що всіх тих українців, які проти окупації України, потрібно втопити, спалити та розстріляти. На це керівник українського МЗС Дмитро Кулеба уже відреагував та наголосив, що це - агресивне розпалювання геноциду.

Про це Дмитро Кулеба написав у соціальних мережах.

Російський пропагандист Красовський та його гість в етері на росТБ обговорюють, як потрібно знищувати українських дітей, які у 80-ті роки були проти окупації України.

"Цих дітей треба було топити в Тисині, прямо там, де "плине кача". Топити прямо там. Це - нас світ. Сказав щось, що "москалі окупували" Україну - одразу кидаєш в ріку з бурхливою течією", - заявляє пропагандист.

На це гість російського пропагандиста пропонує "використовувати різки, як на Русі".

"От у них Карпати. Карпати - це гидко. Там кожна будівля називається "смерикова хата". І просто там - забивати і спалювати їх", - заявив Красовський.

Пропагандист та його гість заявив, що "Україна повинна зникнути з карти світу". На що його гість заявляє, що хай "Україна залишиться, бо є багато людей, які не хочуть жити в Росії".

"Ну тоді розстріляєм", - сказав російський пропагандист.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на російському телебаченні відверто пропагують геноцид.

"Уряди, які ще не заборонили RT, мають переглянути цей уривок. Це те, на що ви ставитеся, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне розпалювання геноциду (за це будемо судити цю людину), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!", - написав Кулеба.

Геноцид в Україні та реакція світу

Російські військові після окупації частини України влаштували на цих територіях справжній геноцид. Вони вбивають, катують проукраїнських громадян. Також зафіксовані часті випадки з ґ валтування. Після деокупації Бучі, Ізюма, Лимана та інших населених пунктах ЗСУ знаходять масові поховання.

Президент Польщі Анджей Дуда також порівняв дії росіян щодо знищення врожаю в Україні та блокування експорту зерна з Голодомором 1930-х років.

Раніше Дмитро Кулеба назвав геноцидом російські атаки по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Старший радник Конгресу Пол Массаро повідомив, що до Конгресу США внесли законопроекти про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму та законопроєкт про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Сенат Чехії уже визнав злочини РФ в Україні геноцидом українського народу. Також Канада офіційно визнала злочини Росії проти України геноцидом українського народу. Латвія та Естонія ухвалили такі ж рішення.

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