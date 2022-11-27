Дітей, яких випадково виявили в розстріляний машині поблизу Куп’янська, взяли під опіку бабусі

На Харківщині двом малюкам, які вціліли під час розстрілу евакуаційної колони, знайшли опікунів. Півторарічний Михайлик та 5-річна Полінка тепер живуть із бабусями, йдеться в ТСН.

25 вересня батьки намагалися вивезти дітлахів з-під обстрілів з Куп’янська, та дорогою їх розстріляли росіяни, малюки осиротіли. Тоді загинули 24 людини.

“Вони 8 днів сиділи в підвалі. Просто уже сил не було терпіти і виїхали”, - розповідає бабуся малюка Олена.

Після звільнення Куп’янськ нещадно бомбили окупанти. Син пані Олени разом з дружиною та немовлям вирішив тікати від обстрілів евакуаційною колоною. Їхали разом з іншими у газелі, коли окупанти майже впритул обстріляли людей з БТР. Жінка і досі не може повірити, що сина вже немає і весь час зі сльозами переглядає його дитячі світлини.

Михайлику усього півтора року, але хлопчик не примхливий, каже бабуся. Він вже потроху розмовляє, втім найчастіше вимовляє слово «бах». “Спочатку він казав “бах” і тікав”, - розповідає жінка.

У розстріляній колоні, попередньо, вижили двоє дітей. Михайлика та п’ятирічну Полінку через день у вигорілій "Газелі" знайшли люди. Вони проїздили повз і почули дитячий плач.

Дівчинка нині також живе з бабусею. “Їхали повз авто. І там діток було двоє. Так, Поліночко? Мишко та Полінка. І поранені там. Полінка каже там були поранені. Забрали їх. Дві чи три особи”, - розповідає бабуся Полінки Людмила.

Пані Людмила 25 вересня втратила сина, втім дізналась про це лише за тиждень. Про розстріляну колону стало відомо лише 30 вересня, адже ця територія була сірою зоною, куди правоохоронці не мали змоги дістатися. На місці вже згодом виявили тіла 24 людей, серед яких 13 дітей та вагітна. “Біля села Курилівка наприкінці вересня була розстріляна колона цивільних, яка складалась з 6 транспортних засобів, в яких були цивільні. Це і дорослі і діти, які проводили евакуацію в сторону села Піщане та міста Сватове Луганської області”, - зазначає прокурор.

Тіла загиблих дуже понівечені, кажуть правоохоронці. Наразі фахівці проводять ДНК-експертизи аби встановити особи усіх загиблих. За даними очільника області, організовував евакуацію місцевий перевізник. За місце брав по 6 тисяч гривень. Після розстрілу його знайшли мертвим. Правоохоронці підозрюють самосуд.

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