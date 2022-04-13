"Дітей забирають у батьків": Зеленський розповів, що Росія примусово вивезла 500 тис. українців

Депортованих українців позбавляють документів. У них забирають телефони.

Росія примусово вивезла з України 500 тис. людей. Їх розміщують у табори, дітей примусово розлучають з батьками та віддають їх у російські родини.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Естонії.

"Російське намагання захопити всю Україну після восьми років війни на Донбасі повернуло в реальність Європи те саме, що довелося пережити й вашому народу. Масові депортації, фільтраційні табори, послідовне намагання знищити всіх, хто підтримує національну ідею. На сьогодні вже понад 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти, вибачте за приклад, взяли собі за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто – воно було, і його немає. Як третину всіх ваших громадян. Депортованих українців позбавляють документів. У них забирають телефони. Намагаються перевезти у віддалені регіони Російської Федерації. Всіляко перешкоджають спробам повернення в Україну. Дітей розлучають із батьками й хочуть направити на незаконне усиновлення в російські родини", - наголосив президент.

Нагадаємо, у Кремлі ухвалили рішення продовжувати війну, заявив голова Офісу президента Олексій Арестович.

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