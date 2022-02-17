"Діти дуже налякані": снаряд російських окупантів влучив на територію школи поблизу Попасної (фото)

За словами директорки школи, обстріл стався просто під час уроків, коли в школі були лише учні молодших класів.

Під час обстрілу російськими окупантами смт. Врубівка Попаснянського району один зі снарядів влучив просто на територію школи.

Про це пише НВ з посиланням на слова директорка навчального закладу Олени Яріної.

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"Зараз спокійно. Не чути (обстрілів - ред.). Але декілька (годин тому - ред.) було дуже страшно, тому що один із снарядів потрапив на територію шкільного подвір'я. У нас є пошкоджені вікна, двері", — розповідає директорка.

За її словами, обстріл стався просто під час уроків. До того ж, зараз у школі навчаються лише перші-четверті класи, а п’яті-одинадцяті перебувають на дистанційному.

"Перший-четвертий — це малеча. І тільки почався третій урок, закінчилася перерва — почався обстріл населеного пункту нашого", — розповідає Яріна.

Директорка зазначила, що постраждалих немає ні серед дітей, ні серед дорослих, проте школа залишилась без електропостачання. Олена Яріна каже, що настільки потужних обстрілів селища вона не пам’ятає ще від літа 2018 року.

Директорка каже, що у школі немає окремого бомбосховища, проте окремі місця пристосували для укриття. За її словами, діти вже знають, що робити в таких ситуаціях, проте вони все одно налякані.

"Є місця між стінами, де діти відразу лягли на підлогу. Вони це знають... Діти дуже налякані. Це страшно, це психологічна травма", — наголошує Яріна.

За її словами, зараз дітей у школі немає. Щойно почався обстріл населеного пункту, батьки, які мешкають поруч зі школою, забрали своїх дітей додому. Водночас частина батьків була на робочих місцях.

"У нас є діти, яких ми підвозимо шкільним автобусом з наближених населених пунктів. Тому деякі діти залишалися з нами, зі своїми класними керівниками", — каже Яріна.

Фото: Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація/Facebook (https://www.facebook.com/popasnavca/)

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, о 09:04 снаряд російських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка. За попередньою інформацією, під час обстрілу діти перебували в садку. Контузії зазнали дві жінки.

Водночас російські ЗМІ вже почали активно поширювати неправдиву інформацію про те, що це нібито українські військові обстріляли дитячий садок.

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