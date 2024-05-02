Діти на момент удару були в спортклубі: кількість постраждалих у Дергачах зросла

Семеро дітей віком від 11 до 15 років мають травми середньої тяжкості.

Внаслідок атаки РФ по місту Дергачі Харківської області постраждали дев'ять людей: восьмеро дітей, які на момент удару перебували у спортивному клубі, та 75-річний чоловік.

Про це повідомляє Нацполіція.

"Семеро дітей віком від 11 до 15 років мають травми середньої тяжкості. Ще одна дитина отримала гостру реакцію на стрес і легкі тілесні ушкодження", – кажуть правоохоронці.

Поранений чоловік від госпіталізації відмовився.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що 2 травня ворог завдав двох ударів по Дергачах у Харківській області. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби.

Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах. Вдень заявили про сімох поранених, шестеро з них – діти. Пізніше кількість постраждалих зросла.

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