"Діти плачуть і кричать": родина з Миколаївщини мешкає в зруйнованому авіаударом будинку

"Діти плачуть і кричать": родина з Миколаївщини мешкає в зруйнованому авіаударом будинку

У Баштанці мирні жителі залишилися без будинку після ворожих обстрілів, а діти стали неспокійними.

У Баштанці, що на Миколаївщині, родина з чотирма дітьми мешкає в будинку, зруйнованому авіаударом російських військ. Люди облаштували одну кімнату для ночівлі, забили вікна плівкою, поступово відновлюють будинок.

Про це пише "Суспільне".

"Там стіну він (чоловік - ред.) полагодив. Повибивало було аж на кухню. Він теж зробив. Шафа жодна не вціліла, він там щось полагодив, але воно ледь тримається. Жах якийсь", — розповілав Ірина Могилевська.

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Жінка розповідає, що шифер в будинку також знесло. Постіль та речі родини - в дірках. Діти стали неспокійними після вибухів.

Суспільне

"Деякі чують, що бахнуло, і біжать швиденько до хати. Деякі можуть рюмсати, плакати, кричати. Деякі взагалі не розуміють, розгублюються і стоять на місці, треба самим бігти за ними, хватати й тікати. Вночі сплять і жахаються, як сниться щось, різко так починають плакати, кричати. Неспокійні стали після цього", — каже Ірина Могилевська.

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Раніше стало відомо, що житель Житомирської області Володимир Ободзинський в одну мить втратив всю родину. П'ятеро його рідних людей загинули від удару двох авіабомб, скинутих російськими військовими на їхній будинок.

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