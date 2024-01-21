"Діти постійно живуть в очікуванні": Зеленська дала пораду батькам, як говорити з дитиною про війну

Перша леді України Олена Зеленська радить батькам дітей звертатись до психологів за фаховою порадою про те, як поводитися з дитиною під час війни. Вона підкреслила, що в Україні є безліч знаних дитячих психологів, вони дають такі чудові поради про це.

Про це перша леді розповіла в ефірі телемарафону.

"Я можу тільки сказати, як я намагаюся говорити зі своїми дітьми. На мою думку, діти мають знати правду і дуже неправильно від них приховувати щось. Тому що людина має орієнтуватися... Вони ж не випадають з інформаційного простору. Дитина в Інтернеті – це нормально. Вони все бачать, вони все чують, але іноді їм потрібно дати зрозуміти, що ти також це знаєш і чуєш, але це для тебе не привід для паніки, що ти даси йому підтримку, що дорослі знають, що робити. Так, жахливі речі кояться навкруги, але не бійся, все буде нормально. Мені здається, що така впевненість дітей в тому, що є надія – це дуже важливо для них зараз...", - розповіла вона.

Як зазначила Олена Зеленська, українські діти зараз постійно живуть в очікуванні, коли закінчиться війна, коли можна буде ходити нормально до школи, коли можна буде мріяти про відпустки десь або про якісь розваги, які зараз недоступні.

"І це очікування – воно їх знесилює. Потрібно дати їм надії на те, що це закінчиться обов’язково. "А давай ми сьогодні з тобою помріємо, що буде, коли все це закінчиться. Що ти хочеш? Куди ти хочеш поїхати? А що ти хочеш зробити? Чи ти хочеш зайнятися? А ким ти будеш, коли виростеш?" Мені здається, що це відволікає, але правду говорити обов’язково, просто мені здається, потрібно правильні слова знаходити", - резюмувала перша леді.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи знає Олена Зеленська, коли закінчиться війна, та як змінився її чоловік-президент

Нагадаємо, Зеленська розповіла, як змінився її чоловік-президент.

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