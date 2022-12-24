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Діти стали сиротами: у дружини військового зупинилось серце, коли вона дізналась про смерть коханого

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Діти стали сиротами: у дружини військового зупинилось серце, коли вона дізналась про смерть коханого

Фото: Михайло Сімашкевич

Дружина померла наступного дня, коли дізналась про смерть коханого чоловіка.

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області сталась подвійна трагедія: у дружини військового, яка дізналась про смерть коханого, зупинилось серце. Без батьків залишилось двоє дітей. 

Про це у Facebook повідомив голова Кам‘янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. 

Посадовець розповів, що 22 грудня стало відомо про загибель українського захисника з Кам'янеччини Андрія Твердохліба. Наступного дня, 23 грудня, померла його дружина Марина Твердохліб. У жінки через втрату коханого зупинилося серце. 

"Вчора прийшла звістка про загибель ще одного Героя - Андрія Твердохліба. А сьогодні стало відомо про смерть його дружини, Марини Твердохліб, серце якої не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє діток. Співчуття рідним та близьким", - написав Сімашкевич. 

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Війна Росії проти України 

24 лютого російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації" на території України. Диктатор закликав ЗСУ капітулювати. Він планував "захопити Київ за три дні", встановити в Україні свою маріонеткову владу. 

Проте воїни ЗСУ сміливо захищають Україну, ціною власного життя. Російські окупанти на захоплених територіях вчиняють геноцид українців - вбиваючи та катуючи людей. Сили оборони на звільнених територіях знаходять масові могили невинних людей. Так було в Бучі, Ізюмі та на Херсонщині. Також росіяни нещадно щодня обстрілюють Україну, вбиваючи українців. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9453
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