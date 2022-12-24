Діти стали сиротами: у дружини військового зупинилось серце, коли вона дізналась про смерть коханого

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області сталась подвійна трагедія: у дружини військового, яка дізналась про смерть коханого, зупинилось серце. Без батьків залишилось двоє дітей.

Про це у Facebook повідомив голова Кам‘янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

Посадовець розповів, що 22 грудня стало відомо про загибель українського захисника з Кам'янеччини Андрія Твердохліба. Наступного дня, 23 грудня, померла його дружина Марина Твердохліб. У жінки через втрату коханого зупинилося серце.

"Вчора прийшла звістка про загибель ще одного Героя - Андрія Твердохліба. А сьогодні стало відомо про смерть його дружини, Марини Твердохліб, серце якої не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє діток. Співчуття рідним та близьким", - написав Сімашкевич.

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації" на території України. Диктатор закликав ЗСУ капітулювати. Він планував "захопити Київ за три дні", встановити в Україні свою маріонеткову владу.

Проте воїни ЗСУ сміливо захищають Україну, ціною власного життя. Російські окупанти на захоплених територіях вчиняють геноцид українців - вбиваючи та катуючи людей. Сили оборони на звільнених територіях знаходять масові могили невинних людей. Так було в Бучі, Ізюмі та на Херсонщині. Також росіяни нещадно щодня обстрілюють Україну, вбиваючи українців.

Читайте також: