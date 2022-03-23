"Діти стають на захист нашої країни" - Данілов про опір в окупованих містах

Він переконаний, що зараз українці згуртовані, як в жоден попередній рік війни.

Україна стримує ворога на всіх напрямках, і вона нікуди не рухаються. Навіть ворог це визнає і роблять перегрупування, щоб знову мати спробу прориву.

Про це зазначає секретар РНБО України Олексій Данілов.

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Він переконує, що у росіян не вийде виконати своїх планів, бо українці настільки згуртувались, що навіть вже діти дають відсіч озброєним ворогам.

"В мене були сльози, коли діти в окупованому місті на Півдні нашої країни, гнали окупантів і вони давали задню. Вони їхали заднім ходом від наших дітей. Уявіть собі, що не лише дорослі люди, не лише чоловіки і жінки, діти стають на захист нашої країни. Таке не було в жодному році. Зараз ми формуємося як нація знову",- заявив Данілов.

Нагадаємо, що із Макарова, що розташований за пів сотні кілометрів на захід від столиці, напередодні, сповістили силовики, повністю вигнали окупантів.

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