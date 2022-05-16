Дитина поранена у спину: хлопчик, який зворушив Україну своїм щоденником, залишився у Маріуполі (фото)

Восьмирічний хлопчик, сидячи у підвалі у Маріуполі писав у щоденник про смерті рідних і близьких.

Маленький хлопчик, який розчулив світ своїм щоденником із дитячим описом жахів війни, досі залишається у заблокованому ворогом Маріуполі. Восьмирічна дитина отримала поранення у спину після того, як російські окупанти відкрили вогонь по ньому, його мамі, дідусю та сестричці.

Його історію на брифінгу у Києві розповів фотограф Євген Сосновський, який виклав фото пронизливого дитячого щоденника. Сосновський виявився дядьком мами хлопчика.

Про це пише Obozrevatel.

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4 травня фотограф опублікував у соцмережі фото кількох сторінок зі щоденника хлопчика. Він писав, що у нього "померла бабуся Галя, дві собаки та улюблене місто", і згадував, що попри все зустрічає кожен ранок усмішкою.

Сосновський розповів, що хлопчик – син його племінниці.

"Ми збиралися з жінкою йти до бабусі, та – стук у двері. Відкриваємо. Стоїть наша племінниця з двома діточками – хлопчик восьми років та донька 15 років, у пилюці всі та в крові. "Нас обстріляли, ми поранені", – кажуть. Батько (брат моєї дружини) теж поранений, він не зміг уже йти… Як вона дійшла до нас – не знаємо, бо був дуже потужний обстріл. І я завжди кажу, що це мати-героїня, бо вона врятувала своїх діточок, вона навіть не знала, що у неї на нозі ще дві дірки, і з однієї майже фонтаном йшла кров… Коли ми побачили її рани, то був шок", – розповів фотограф.

Сосновський також розповів про поранення, які отримали члени його родини. У племінниці, мами дітей, окрім ран на нозі, на руці нижче ліктя було буквально вирвано шмат плоті. У її доньки – розсічена голова. Дісталося й малюкові: у нього "на спині теж був вирваний шмат м’яса, шкіри не було".

Нагадаємо, на початку травня світ облетіли фото щоденника 8-річної дитини із заблокованого Маріуполя.

Фото: Євген Сосновський

Хлопчик записував жахіття війни, яку принесла Росія на українську землю, і смерті, свідком яких став.

Фото: Євгеній Сосоновський

Утім, навіть у бомбосховищі, переживаючи те, чого не має переживати жодна дитина у світі, хлопчик продовжував кожен ранок зустрічати з усмішкою.

Фото: Євгеній Сосновський

Як повідомлялось, ведуча, блогерка та пані посол ООН Маша Єфросиніна опублікувала записки із щоденника дівчини, яка пройшла блокаду Маріуполя.

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