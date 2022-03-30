Дитина посивіла, мати померла: у Маріуполі військові РФ по черзі ґвалтували жінку на очах у її сина

Дитина посивіла, мати померла: у Маріуполі військові РФ по черзі ґвалтували жінку на очах у її сина

Окупанти по черзі знущались із жінки.

У Маріуполі російські окупанти кілька днів на очах у 6-річного хлопчика ґвалтували його матір. Від отриманих травм жінка померла.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України в Twitter.

"У Маріуполі окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Пізніше вона померла від ран. Волосся її маленького сина посивіло. Це не фільм жахів. Зґвалтування, насильство, вбивства – ось що означає "російський світ", - йдеться у дописі.

In Mariupol occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son's hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder - this is what "russian world" stands for.

#RussianWarCrimes — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2022

Нагадаємо, російські окупанти у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак.

Також жителька Київщини розповіла, як російські окупанти вбили її чоловіка та по черзі її зґвалтували.