"Дитині було 5 років, а я зробив контрольний": бойовики "Вагнер" розповіли, як убили щонайменше 10 українських дітей

Зокрема, у лютому 2023 року один із екс-в'язнів отримав наказ убити без слів "всіх, кому більше 15 років і вище". Інший злочинець розповів, як розстріляв дівчинку віком 5-6 років.

Російський правозахисний роект Gulagu.net опублікував ролик з інтерв'ю кількох колишніх бойовиків ПВК "Вагнер". Вони розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей та підлітків у Бахмуті та Соледарі та підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими та так званими "відмовниками".

Інтерв'ю дали ексув'язнений з ВК-13 УФСІН Росії по Саратовській області Азамат Улдаров (помилований указом Путіна в серпні 2022 року) і ексув'язнений з ВК-1 УФСІН Росії по Воронезькій області Олексій Савичев (помилований указом Путіна2). Зеки воювали у п'ятому штурмовому загоні ПВК "Вагнер".

15-річні українці – "не мирні жителі", вважає окупант

Савичев розповів, як у лютому 2023 року йому наказали вбити без слів "всіх, кому більше 15 років і вище".

"Неправильно говорити "мирних жителів". Я не думаю, що ці 15-16 річні українці були мирними. Було розстріляно 20-24 особи, з них людей десять — 15-16-17-річні підлітки. Є наказ — зачистити будинок. там був – неважливо”, – згадує військовий злочинець. Він додав, що вбивали всіх підлітків, хто мав татуювання.

Другий військовий злочинець Азамат Улдаров розповів, як розстріляв дівчинку віком 5-6 років.

Вбивство 5-річної дитини

"Ми йшли і вбивали всіх. Були жінки, чоловіки, пенсіонери, діти... Дитині було 5-6 років, вона верещить, а я зробив контрольний. Була команда зачистити всіх", — зізнався окупант.

Улдаров у Бахмуті отримав наказ "зачистити" підвал, де було близько 300-400 осіб, серед яких приблизно 40 дітей.

"Мені сказали, не випустити нікого. Я виконав команду. Це був дев'ятиповерховий будинок і цілий підвал, а також перший і другий поверх були забиті людьми та заміновані. Я тоді дав команду — "обнулити" всіх", — додав Улдаров.

Також Улдаров розповів, що при ньому було страчено кувалдою понад 20 осіб, більшість із яких "вагнерівці".

Вбивали полонених та своїх дезертирів

Також Савичев розповів, як убив 60 людей, які сиділи в ямі разом із трупами загиблих раніше. Серед цих людей були і полонені українські бійці, і так звані "500-ті" – окупанти, які відмовилися воювати. Бойовик зізнався, що кинув до ями близько 30 гранат.

"У ямі чоловік 60 точно були. Криків не було, вони просто дихали. Мені був наказ — прийти, підірвати і підпалити. Я ж не дивитимуся, скільки там людей дихало, скільки було живих. Я просто побачив там своїх, доповів командиру, він мені сказав, що це вже не наші. Я просто виконав наказ. Це було 19-20 січня, тому що 23 січня мене вже поранило", — розповів Савичов.