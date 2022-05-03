Дитсадки Івано-Франківської області знову запрацюють: коли і які саме

Від 9 травня в Івано-Франківській області відкривають деякі дитячі садочки, які зачиняли після повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
Перелік дитячих садочків, які запрацюють від 9 травня, самостійно визначатимуть територіальні громади. Важливою умовою для відкриттях дошкільних закладів є наявність укриття.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
За її словами, батьки, які хочуть, щоб їх діти відвідували дитсадок, повинні подати керівництву закладу, який відвідує дитина, відповідну заяву і довідку, яка підтверджує, що один із батьків працює.
"Важливо: буде відновлено роботу чергових дитячих садочків і лише тих, у яких обладнанні укриття. Територіальні громади самостійно визначатимуть перелік таких закладів", - пояснила Онищук.
Тим часом дипломати відновлюють роботу у Києві. Що їм дає упевненість, що повторних наступів на столиці вже не буде, читайте тут.
Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 220 дітей, понад 406 поранено.
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