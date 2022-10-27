Російська уповноважена також зізналася у сприянні незаконному всиновленні в РФ іще близько 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу.

Дитяча омбудсменка РФ незаконно всиновила українську дитину, МЗС України ініціює справу.

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на заяву уповноваженої при президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової про незаконне всиновлення нею української дитини, яка була викрадена в Маріуполі російською армією.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, російська уповноважена також зізналася в сприянні незаконному всиновленні в РФ іще близько 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу.

"Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року", - йдеться у повідомленні МЗС.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття справи проти російської громадянки Львової-Бєлової, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Також МЗС закликало міжнародну спільноту рішуче засудити злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях.

Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, які були незаконно вивезені та всиновлені в Росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів.

Зазначимо, за інформацією Уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, на сьогодні є дані стосовно 8 тис. 709 дітей, яких було примусово депортовано або переміщено до РФ. 96 дітей вже вдалося повернути до України. Лише з початку жовтня (станом на 13 жовтня) російські окупанти незаконно вивезли з Херсона близько 170 дітей.

Нагадаємо, понад 1252 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 430 дітей, понад 820 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

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