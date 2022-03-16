"Дитяча провокація": Зеленський відреагував на дії російських хакерів (відео)

Зеленський відповів на провокацію росіян.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що російські хакери заламали один з українських телеканалів та у текстовому рядку транслювали нібито його звернення про "капітуляцію". Він назвав це дитячою провокацією та підкреслив, що ми не збираємось складати зброю до нашої перемоги.

Відео Зеленський 16 березня записав біля Офісу президента в Києві.

"Доброго дня. Щодо останньої дитячої провокації, що я немов пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатись додому. А ми вже вдома. Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім'ї. Так що ніякої зброї ми складати не збираємось до нашої перемоги", - сказав президент.

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