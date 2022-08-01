Дитяче ліжко з уламком від снаряда: на Дніпропетровщині показали наслідки обстрілу РФ (фото)

В одному з постраждалих житлових будинків знайшли уламок від снаряда "Граду" в дитячому ліжку.

Фото показав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Дитяче ліжко з уламком від снаряда "Граду" - після нічних відвідин "руського міра". Нищити і убивати - все, на що здатен той "мір", - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російська армія з "Градів" обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. У результаті поранено двох жінок, одна з них у важкому стані.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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