Дитяче ліжко з уламком від снаряда: на Дніпропетровщині показали наслідки обстрілу РФ (фото)

Вночі 1 серпня російська армія обстріляла Марганець на Дніпропетровщині.
В одному з постраждалих житлових будинків знайшли уламок від снаряда "Граду" в дитячому ліжку.
Фото показав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Дитяче ліжко з уламком від снаряда "Граду" - після нічних відвідин "руського міра". Нищити і убивати - все, на що здатен той "мір", - написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російська армія з "Градів" обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. У результаті поранено двох жінок, одна з них у важкому стані.
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