Дитяча омбудсменка РФ усиновила хлопчика, якого окупанти незаконно вивезли з Маріуполя

Дитяча омбудсменка Росії усиновила хлопчика, якого незаконно вивезли з України.

Про це Марія Львова-Бєлова розповіла на прес-конференції 26 жовтня.

"Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини", – сказала Львова-Бєлова.

Вона також поділилася даними, згідно з якими окупанти загалом вивезли із тимчасово захоплених регіонів України до двох тисяч дітей-сиріт.

350 сиріт з Донецької та Луганської областей вже незаконно усиновлені і розселені в 16 регіонах РФ. А ще понад тисяча дітей "очікують" на незаконне усиновлення.

Львова-Бєлова додала, що скоро інформацію про дітей з України розмістять в Джержавному банку даних. Відомості про дітей стануть доступними для всіх потенційних усиновлювачів та опікунів.

Додамо, що на пресконференції в Києві жінки, які повернулися з російського полону завдяки великому обміну 17 жовтня, розповіли про свої перші медичні обстеження.

Українкам почали відновлювати документи. Серед тих, хто повернувся, виступила і Людмила Гусейнова. Вона провела в полоні три роки. Жінка допомагала дітям-сиротам у Новоазовську, однак її звинуватили в екстремізмі та шпигунстві.

Жінки розповіли, що у полоні росіяни ставилися до них, як до зеків, утискали у правах.

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