Дівчатам не місце в окопах?: стрільчиня штурмової роти про те, чи є гендерна дискримінація жінок у ЗСУ

Олена Риж брала участь у наступальній кампанії на Запоріжжі, а зараз воює на Донеччині.

Українська військовослужбовиця, стрільчиня-санітарка у штурмовій роті 47-ї ОМБр "Маґура" Олена Риж розповіла, чи стикалася з гендерною дискримінацією під час служби в армії.

Про це передає "Суспільне".

Реакція в ТЦК

Олена розповідає, що в ТЦК до її бажання приєднатися до Сил оборони відреагували адекватно.

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"...І коли приходила в ТЦК — дівчина з фіолетовим волоссям, усмішка від вуха до вуха, очі світяться – може, й варто було очікувати від цих чоловіків зневаги. Але в мене такого не було", – пригадує військовослужбовиця.

Водночас, вона визнає, що інші жінки можуть стикатися з труднощами в ТЦК, якщо хочуть мобілізуватися.

"Для жінок умови мобілізації важчі. Вища освіта має бути обовʼязково — виключення тільки для медиків, медичне направлення. У чоловіків такого нема. Друге: ТЦК не дуже хоче приймати дівчат. Третє, ТЦК не приймає дівчат без відношення (до конкретного підрозділу – ред.)", – зазначає Олена.

Ставлення побратимів

Військовослужбовиця наголошує, що в колективі вона завжди виконує завдання на рівні з іншими.

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"Щодо гендерних упереджень. Я людина з відкритим серцем, але також вмію поглядом, словом "обрізати" так, що у людини мову віднімає. Крім того, я жодного разу за весь період служби не сказала, що не буду чи не можу чогось робити. І ніколи не пасла задніх. Це викликало повагу у людей, які мене оточували. А після першого бойового досвіду все взагалі змінилося. Люди побачили, на що я здатна. Я як дівчина у деяких моментах повела себе більш гідно, ніж хлопці, які вважалися прям "рексами". Бій за боєм, крок за кроком, ця повага росла", – розповідає вона.

Олена визнає, що не всі жінки-військовослужбовиці мають такий досвід, як у неї.

"Це в мене такий досвід прекрасний. А в багатьох дівчат він інший. Небагато хто з командування приймає дівчат, особливо на бойових посадах. Буває, скептично ставляться, або ще й гірше – зверхньо, і прям принижують. І не тільки з командування, а й з побратимства є такі історії", – каже захисниця.

Жінки-штурмовики

Олена розповідає, що їй відомо про двох жінок-штурмовиків.

"Я і моя посестра Олена, вона зараз займається штабною роботою. Я знаю жінок на інших посадах. У нас загинула посестра, вона була спочатку кулеметницю, потім стала командиром "Бредлі". Потужна особистість, хоча ми й не були знайомі", – каже військовослужбовиця.

Раніше Олена Риж пояснила, що стримує українців від мобілізації.

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