Дівчина, яка вивела із Ірпеня понад десяток собак, тепер отримує фото від їхніх нових господарів

Дівчина з різнокольоровим волоссям з собаками з інвалідністю біля розбитого Ірпеня - її сфотографував американець Крістофер Окіконе – і вона прославилась на весь світ.

На фото суворе обличчя, фіолетове волосся і пси навколо – старі, змучені, без лап та на візках, але врятовані - це 20-річна Настя Тиха і її безхатьки, йдеться в ТСН.

Зараз у дівчини вже майже 40 тварин, яких привозять до неї із різних гарячих точок в Україні. А вже вона розшукує їм нових господарів, відправляє за кордон, але лише після того, як їх виходить і підлікує.

Настя каже, що відслідковує долі тих, кого віддала. Їй пишуть, надіслають фото і навіть питають поради, як бути, що робити з собаками.

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За першого знайомства із дівчиною ТСН вона розповіла, що мріє відшукати свого пса, який втік під час евакуації і врятувати батьків, які не могли залишити два десятків своїх собак і виїхати із Бородянки.

Зараз вона розповідає, вдалося обидва завдання, хоча і не легко.

Батькам довелося годувати собак кукурудзою, яку вони збирали на сусідньому полі із минулорічного врожаю. Коли їжа закінчилась і собаки голодували, батьки наважились на виїзд, але з’явились волонтери, які погодились під обстрілами відвести корм. Та перших волонтерів взяли в полон. А надалі почалися звільнення Київщину. Тож далі корм таки вдалося доправити і зараз собаки від’їдаються.

Настя каже, що зараз її турбує те, що допомога від людей почала дуже скорочуватись, доглядати і годувати тварин стає важче.

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