Президент Володимир Зеленський та 16-річна Катерина Власенко, яка була обстріляна окупантами, фото / ОПУ

Дівчинка Катя з Ворзеля, яка прикрила своїм тілом братика від куль ворога, вже одужує і готується до виписки

Дівчинка Катя з Ворзеля, яка прикрила своїм тілом братика від куль ворога, вже одужує і готується до виписки

А от її мама все ще продовжує лікування, у жінки важкі поранення ніг.

Історія родини Власенків не залишила байдужими нікого і навіть особисто її привітати приходив президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться в ТСН.

Їхню машину розстріляли, коли вони намагалися виїхати із Ворзеля. Дівчинка Катя закрила своїм тілом брата Ігоря. Вона та мама отримали чисельні поранення. Після цього Катін молодший брат вибіг з машини та проклинав російських військових.

Після того як ця історія стала відомою, до Каті в гості прийшов Володимир Зеленський. Вона настільки здивувалася, що втратила мову.

Після цього її родину вивезли до німецької лікарні Шаріте. Там дівчинка і мама продовжили лікування і ось Катя розповіла ТСН, що вже наприкінці тижня зможе виписатись із лікарні, але попереду в неї реабілітація.

Мама дівчинки ще потребує подальшого лікування і перебуватиме в лікарні.

Дівчинка ділиться, що всі випробування змогла перенести завдяки підтримці друзів, а також одногрупників і викладачів.

Родина ще залишатиметься в Німеччині і поки не знатимуть, коли повернуться, але найперше, що планують зробити в Україні - відновити будинок.

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