Дівчинка Соня, яка вижила з уламком в мозку, вже робить самостійні кроки і вчиться грати на омріяній гітарі

Дівчинка Соня, яка вижила з уламком в мозку, вже робить самостійні кроки і вчиться грати на омріяній гітарі

Глядачі ТСН здійснили мрію 13-річної Соні з Миколаївщини, якій під час обстрілу російськими окупантами в голову влучив уламок снаряда.

У лікарні Соня розповіла журналістам ТСН про те, що завжди мріяла мати гітару і одразу після виходу сюжету їх подарували одразу дві.

Музикант Євген, коли побачив Соню у сюжеті, одразу вирішив із нею познайомитися. Дівчинка під час знайомства показує одразу дві гітари, які їй подарували глядачі ТСН після того, як вона в ефірі розповіла, що мріє про семиструнну гітарі і навчитись на ній грати. «Покажу тобі пару акордів, я думаю, що ми разом могли б спробувати пограти. Як тобі така ідея?», - запитує у Соні Женя і дівчинка одразу погоджується.

Історію Соні українці дізнались три тижні тому - вона з мамою і братом жила на Миколаїщині. На початку березня російські окупанти обстріляли їхній будинок - уламок снаряда влучив дівчинці в голову. Соню спершу прооперували миколаївські лікарі, а сам уламок діставали вже в столичному «Охматдиті».

Сюжет з історією Соні побачила пані Оксана з Прикарпаття і одразу згадала про свою гітару, яка була для неї дуже дорогою - це пам'ять про покійного чоловіка, який був музикантом. І колись цю гітару вона за шалені гроші купила для нього в Італії. «В душі я знала, що ту гітару я маю подарувати комусь і моє серце відчує, хто має бути. І коли побачила оцей сюжет, я одрпазу рішила, що ця гітара має бути для цієї маленької дівчинки», - запевняє жінка.

Зі своєю дарувальницею Соня вже познайомилася телефоном, а тепер вони змогли ще й побачити одна одну, щоправда, поки лише по відео. Вони спілкуються як давні знайомі, а наостанок домовляються про справжню зустріч після нашої перемоги. «Давай поскоріше одужуй і приїдеш до мене сюди, на Західну, тільки гітару, щоб не забула», - каже жінка і Соня обіцяє прихопити подарунок із собою.

А поки дівчинка щодня чекає на заняття із реабілітації і сумлінно виконує всі завдання, тож має вже успіхи - уже навіть потроху ходить. Хоча ще три тижні тому вона не могла сама встати на ноги. Ледь-ледь піднімала руку і заново вчилася стискати долоню.

Глядачі ТСН здійснили мрію 13-річної Соні, якій під час обстрілу в голову влучив уламок снаряда

А зараз у планах Соні зі своїм викладачем з гри на гітарі Євгеном вивчити пісню «Ой, у лузі червона калина». Слова вона знає давно, а ось із акордами Женя обіцяє допомогти.

Тож тепер у дівчинки інші мрії: «Щоби війна закінчилась, щоб я повернулася додому, бо за братом скучила, за братами», - каже дівчинка і зовсім не має сумніви, що і ці мрії також здійсняться.

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