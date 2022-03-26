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Диверсанти, одягнені у цивільний одяг, намагаються прорватися до Києва - Генштаб

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Диверсанти, одягнені у цивільний одяг, намагаються прорватися до Києва - Генштаб

Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовуюють викрадені у цивільного населення автомобілі.

Диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) РФ намагаються прорватися до Києва. Для цього вони переодягаються у цивільний одяг. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 26 березня.

"Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовуюють викрадені у цивільного населення автомобілі", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ наголошують, Росія продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках. Сили оборони методично нищать російських загарбників.

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