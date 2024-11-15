Диверсанти РФ перейшли кордон і встановили триколор на Чернігівщині: що кажуть в ДПСУ

У росЗМІ з'явилася інформація що, кілька окупантів перетнули кордон з Чернігівською областю, а біля сіл Мурав'ї та Грем'яч Новгород-Сіверської громади встановили триколори. У Держприкордонслужбі спростовують це.

Про це повідомили у пресслужбі ДПНС та їхній речник Андрій Демченко в коментарі "УП".

Путінські пропагандисти опублікували відео, на якому видно, як двоє чоловіків у військовій формі встановлюють прапори Росії у двох місцях: один - на мосту через річку Судость, інший — неподалік.

У ДПСУ наголосили: заява російських пропагандистів про те, що ДРГ зайшла до села Грем'яча на Чернігівщині, не відповідає дійсності, а міст через річку Судость, біля якого диверсанти встановили триколор, вони не переходили.

"Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що перебувають між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж, через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення. Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і перебувають на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону", - наголосили в ДПСУ.

Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко також спростував заяви російських пропагандистів. Втім, з його слів, загроза від російських диверсійно-розвідувальних груп не зникла. Зокрема, у Чернігівській області.

"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла до Грем'яча не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили", - додав Демченко.

Як повідомлялося, днями армії РФ вдалося на техніці дістатися житлової забудови в Куп’янську Харківської області. Сприяв просуванню ворога туман. Втім, українським військовим вдалося вибити окупантів звідти.

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