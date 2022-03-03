Диверсанти та фейки: яка військова обстановка у Дніпропетровській області

Диверсанти та фейки: яка військова обстановка у Дніпропетровській області

Правоохоронці лише за добу затримали 13 осіб, які збирали інформацію про переміщення ЗСУ.

На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Територія регіону перебуває під контролем збройних сил України.

Про це на брифінгу повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

“Заходу військ окупанта на територію області за ніч не було. Провокацій, зокрема ракетного обстрілу, не зафіксовано. Вся критична інфраструктура працює”, — наголосив голова облради.

Він також додав, що правоохоронці лише за добу затримали 13 осіб, які збирали інформацію про переміщення ЗСУ, а також фотографували, знімали на відео розміщення об'єктів інфраструктури області, листувалися з російськими кураторами.

“Якщо ви побачили ворожу техніку, порахуйте її. За можливості — зафіксуйте, де вона знаходиться, в якому напрямку рухається. Повідомити про це потрібно у військкомат, силовикам, Нацгвардії, СБУ, розмістіть інформацію в інтернет ресурсах”, — додав Микола Лукашук.

Окремо він додав, що в області напередодні військові злочинці створили кілька тисяч різних облікових записів та груп у соцмережах, завдяки яким ворог намагається дестабілізувати ситуацію.

“Інформація стосувалася того, що перші особи області — мери, голови ОТГ — втекли. Я вам повідомляю, що ці люди (перші особи, — ред.) працюють, координують оборону своїх міст. Усі на своїх місцях”, — наголосив голова облради.

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