Диверсія на газопроводі "Північний потік-1": у Мережі оприлюднили фото наслідків підриву

Фахівцям за допомогою глибоководного дрону вдалося зробити знімки пошкодженого труби російського газопроводу “Північний потік-1”.

Про це пише шведське видання Expressen.

Як зазначається, підводна камера зафіксувала на глибині 80 метрів у Балтійському морі розірвану сталеву трубу. Після вибуху, сила якого становила 2,3 бала за шкалою Ріхтера, зникло щонайменше 50 метрів газопроводу. Сам же вибух могла спричинити диверсія.

Нагадаємо, що "Північний потік" підірвали навмисне, про це заявляють розслідувачі зі Швеції. Докази свідчать про серйозний саботаж, ідеться в заяві шведської служби безпеки, однак деталей про те, як саме відбулися вибухи, не надають.

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