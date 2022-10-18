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Диверсія на газопроводі "Північний потік-1": у Мережі оприлюднили фото наслідків підриву

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Диверсія на газопроводі "Північний потік-1": у Мережі оприлюднили фото наслідків підриву

Фото: соцмережі

У Мережі оприлюднили знімки пошкодженої труби російського газопроводу “Північний потік-1”. 

Фахівцям за допомогою глибоководного дрону вдалося зробити знімки пошкодженого труби російського газопроводу “Північний потік-1”.

Про це пише шведське видання Expressen.

Як зазначається, підводна камера зафіксувала на глибині 80 метрів у Балтійському морі розірвану сталеву трубу. Після вибуху, сила якого становила 2,3 бала за шкалою Ріхтера, зникло щонайменше 50 метрів газопроводу. Сам же вибух могла спричинити диверсія.

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Нагадаємо, що "Північний потік" підірвали навмисне, про це заявляють розслідувачі зі Швеції. Докази свідчать про серйозний саботаж, ідеться в заяві шведської служби безпеки, однак деталей про те, як саме відбулися вибухи, не надають.

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