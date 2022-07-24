"Диверсія": у Москві поліція розшукує людину, яка назвала свій Wi-Fi "Слава Україні"

У Москві продовжуються затримання людей, які будь-яким чином проявили себе по відношенню до російської агресії в Україні. На цей раз місцева поліція шукає людину, яка назвала свій Wi-Fi “Слава Україні”.
Московська поліція розшукує людину, яка назвала свій Wi-Fi “Слава Україні”.
Про це пише телеграм-канал Mash.
Повідомляється, що до поліції звернулася мешканка багатоповерхового будинку в Бутирському районі, яка у себе вдома “спіймала” слабкий сигнал безпровідної мережі з назвою “Слава Україні”.
Жінка зажадала від місцевих стражів порядку негайно знайти порушника.
“На місце приїхав загін поліції, переконався, що Wi-Fi справді існує, але вирахувати, звідки йде сигнал, не зміг. Перевірка продовжується досі”, - пише телеграм-канал.
Нагадаємо, що у Москві спалахнула масштабна пожежа на даху багатоповерхівки.
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