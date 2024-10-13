Диверсії та збір інформації: як російські солдати таємно допомагають ЗСУ

З українськими спецслужбами та партизанськими групами співпрацюють сотні чи навіть тисячі російських солдатів.

Російські солдати співпрацюють з українськими спецслужбами та партизанами. Вони здійснюють диверсії, пошкоджують техніку та передають важливі розвідувальні дані для Сил оборони України.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Один з російських строковиків, який співпрацює з українською стороною, в інтерв'ю британській газеті розповів, як у липні підпалив окоп свого підрозділу на лівому березі Дніпра. Вогонь поширився на бліндаж сусіднього підрозділу, внаслідок чого декілька загарбників загинули, намагаючись врятувати боєприпаси та зброю.

"Поки вони намагалися загасити пожежу та зберегти запаси продовольства та зброї, вогонь поширився на більшу площу. Багато солдатів отримали опіки", — каже він.

Відомо, що російський солдат нещодавно був завербований українським рухом опору окупації "Атеш".

"Я добре знав цю територію, оскільки я був там протягом тривалого часу. Я вважаю, що виконав свою роботу добре, можливо, навіть більше. Результати перевершили наші очікування", — сказав солдат РФ.

Наразі російський строковик, який вирішив допомагати Україні, перебуває на передовій на новій посаді. В інтерв'ю The Telegraph він заявив, що готовий робити все можливе для продовження своєї боротьби проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Партизанські групи

Наразі рух "Атеш", який був заснований в тимчасово окупованому Криму влітку 2022 року, налічує понад 2000 бійців опору. За словами речника партизанської групи, їхні дії охоплюють всі окуповані території України та Росію, з проникненням глибоко в ряди російської армії.

Підпільники руху "Атеш" співпрацюють з українською розвідкою та іншими рухами опору, використовуючи знання місцевих жителів про територію, а також все частіше покладаються на самих російських солдатів, які допомагають їм у боротьбі.

"Майже від самого початку до нас приєднуються російські солдати, які допомагають отримувати інформацію як на передовій, так і в тилу в Криму та у Росії. Але наразі ми спостерігаємо значне збільшення кількості російських військових, які поповнюють наші лави", — зазначив речник "Атеш".

Представник партизанської групи зазначив, що російські солдати стали "основним інструментом підтримки боротьби", виконуючи важливі диверсійні та розвідувальні завдання. За його словами, на полі бою росіяни надають інформацію про переміщення військ, постачання зброї і боєприпасів, а також розташування командирів і командних пунктів.

Нагадаємо, партизани здійснили розвідку на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони росіян у Криму. Його виявили на окупованому півострові у селі Зарічне.

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