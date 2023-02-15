Диверсії в Європі та обстріл України: експерт попередив про небезпечні "сюрпризи" Росії до 24 лютого

Експерт вважає, що від росіян 24 лютого можна очікувати чого завгодно.

Російські війська до 24 лютого можуть вдатися до диверсій в Україні чи на території Європи, не виключається імовірність ще однієї ракетної атаки.

Про це повідомив військовий експерт Петро Черник.

Експерт зауважив, що від росіян 24 лютого можна очікувати чого завгодно.

"Вони мають потужну агентурну систему, у цій частині вони працювати можуть. Якісь диверсійні акти на нашій території, чи на території Європи – можуть статися. Також ракетний потенціал ми не відкидаємо. І вони накопичать новий ракетний ресурс", - сказав Черник.

Крім того, на його думку, "до 24 лютого буде ще одна ракетна атака".

"Чогось аж надто особливого вони не зможуть запропонувати. Можливо цього разу замість енергетичної інфраструктури, вдарять по транспортній", - припустив експерт.

Нагадаємо, військовий експерт, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав, що російська армія може готувати провокації до річниці повномасштабного вторгнення і не лише в Україні. Великий новий наступ РФ є малоймовірним.

Як повідомляли в ОК "Південь", наступна масована атака російських окупаційних військ може припасти на річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що напередодні 24 лютого Володимиру Путіну потрібно буде відзвітувати про перебіг так званої "військової операції" в Україні перед Федеральними зборами. Тож до цього часу, ймовірно, варто очікувати великої інформаційно-психологічної операції та хвилі ракетних ударів по Україні.

Колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст попередив, що в річницю війни варто чекати на якийсь російський наступ.

Тим часом сам Путін збирається святкувати річницю війни в Україні і влаштовує концерт у Лужниках.

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