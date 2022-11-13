"Дивимося прагматично": в ОП розповіли про подальші плани на фронті після звільнення Херсона

Радник ОП нагадав, що зараз на Луганському та Донецькому напрямках вкрай важка ситуація.

Наразі влада і військові опрацьовують плани звільнення всіх українських територій від окупантів.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "УНІАН".

"Триває розробка планів щодо деблокади акваторії Азовського моря, щодо ЗАЕС і Запорізької області, відпрацьовується сценарне звільнення лівобережної Херсонщини, щоб позбавити мобільності російське угруповання, зосереджене в Криму", – сказав він.

Подоляк наголосив, що деокупація територій – це важка робота, тому не потрібно завищувати очікування і чекати швидких перемог.

"Коли звільнили швидко Харківську область, всі очікували, що так піде все і далі, але на якийсь час все пригальмувалося, і люди дещо розчарувалися. Зараз Херсон знову дає підйом, і всі говорять: "Давайте завтра заберемо Крим!" Ні, це буде довга копітка робота, яка дасть свої плоди", – зазначив він.

Радник ОП нагадав, що зараз на Луганському та Донецькому напрямках вкрай важка ситуація.

"...Я розумію, що на тлі херсонської ейфорії це йде на другий план, але ми дивимося прагматично. У напрямку Бахмута, Соледара та Авдіївки йдуть важкі бої", – підсумував Подоляк.

Що буде після звільнення Херсона?

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін вважає, що навіть після звільнення Херсона говорити про перелом у війні ще рано. А британський міністр оборони Бен Воллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії".

Раніше ТСН.ua проаналізував, що кажуть та пишуть на Заході щодо подальших сценаріїв розвитку війни після звільнення Херсона й правобережжя.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що українська армія не буде форсувати Дніпро в районі Херсона. На його думку, основна мета зараз - деокупація Мелітополя.

Військовий експерт Олександр Коваленко також вважає, що після деокупації Херсона ЗСУ не будуть одразу прориватися на лівий берег Дніпра. А Олег Жданов роззповів про три сценарії для ЗСУ після деокупації Херсона. Серед них - звільнення Криму.