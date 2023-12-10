Диво або удача: у Херсоні снаряд потрапив просто у квартиру і не розірвався (фото)

На щастя снаряд не здетонував, пожежі на місці влучання не було.

Вдень 10 грудня російські окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона.

У ДСНС розповіли, як після обстрілу в одній із квартир рятувальники виявили нерозірваний снаряд.

"Сьогодні до служби порятунку зателефонували мешканці багатоквартирного житлового будинку та повідомили про влучання снаряду в одну з квартир.

Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та оглянули житловий будинок, на щастя снаряд не здетонував, пожежі на місці влучання не було. Викликали піротехнічну службу для вилучення нерозірваного боєприпасу", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники на місці "прильоту / Фото: facebook.com/ДСНС

Нагадаємо, що вдень 10 грудня РФ знову обстріляла Херсонську область – від ворожий вогонь потрапила Іванівка. Також сьогодні вдень 10 грудня окупанти знову вдарили по Херсону. Внаслідок атаки було влучання у житлову забудову, поранення отримав чоловік.

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