"Дивом нарішав інтернет": вагітна дружина "Азовця" пригадала, як між боями чоловік телефонував дізнатися про дітей

Дружина бійця полку "Азов" Максима, який від травня перебуває в полоні росіян, востаннє говорила з чоловіком ще 14 травня до того, як їх захопили окупанти. Те, що чоловік перебуває в СІЗО окупованої Оленівки на Донеччині, дівчина дізналася з новин.

Дружина захисника Олена, яка нині чекає на другу дитину, не виключає, що українських військовополонених можуть катувати російські військові. За її словами, там що завгодно може відбуватися.

Про це вона розповіла виданню Hromadske.

Вона каже, що зв'язок із чоловіком, поки той захищав Маріуполь, ставав усе рідшим. Олена очікувала на повідомлення в месенджері, бо інколи йому вдавалося під’єднатися до інтернету.

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"Схоже, зв'язку вже не буде. Зараз дивом нарішав інтернет", — написав 31 березня Максим, укотре віртуально обіймаючи дружину та прийомного сина. І зізнавався, як сильно їх бракує.

Востаннє з "Азовсталі" Максим додзвонився Олені 14 травня. Жінка пригадує, що зв'язок був поганий, щомиті міг обірватися. Чоловік розпитував про дітей.

"Я плакала, коли дізналася про полон. Бо для мене це найстрашніше. Мій — такий "зразковий нацист" за методичкою Соловйова. Має татуювання, давно вже воює, тобто, за версією російської пропаганди, давно "вбиває дітей" на Донбасі", – розповіла Олена, згадуючи традиційні наративи російської пропаганди, яку роками створював Кремль.

За її словами, захисник нині значиться у списках полонених. І те, що він перебуває саме в СІЗО окупованої Оленівки на Донеччині, дружині підтвердили й у військовій частині.

Жінка каже, що єдине, що можуть робити цивільні люди, – це продовжувати говорити про "Азов", про хлопців, про сім’ї, які чекають на їхнє повернення. Вона сподівається, що росіяни все ж дотримуються Женевських домовленостей.

Дружина військового також пригадала, що про вагітність дізналася вже, коли виїхала з блокадного Маріуполя. За її словами, Максим був неймовірно щасливим від цієї звістки. І нині разом із п’ятирічним сином на заході України у статусі переселенки вона чекає не лише на звільнення чоловіка, а й на другу дитину.

Нагадаємо, рідні захисників "Азовсталі" звернулися до міжнародної спільноти.

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