"Дивом не постраждав": очевидець розповів подробиці ракетної атаки на Київ

В результаті ракетного удару все майно жителя столиці було знищено, поки він гуляв з собакою.

Житель столичного району Святошино розповів подробиці ракетного удару по Києву, який російські агресори здійснили 9 березня.

Киянин у коментарі журналісту видання "Україна Зараз" розповів, що зранку вийшов на прогулянку зі своєю собакою і побачив, як у бік його будинку летіли ворожі ракети.

"Я вранці вийшов о шостій ранку гуляти з собакою, я живу в цьому будинку, і коли вже повертався, десь о сьомій годині, над головою пролетіла ракета. Її дуже добре було чутно, видно напрямок, і потім відразу вибухи. Два таких вибухи, дуже сильних", - сказав очевидець.

Крім цього, чоловік зазначив, що він не постраждав лише в наслідок щасливого випадку. Він заявив, що в результаті атаки загорівся його автомобіль.

"Прийшов швидко, підбіг буквально за пару хвилин. І вже побачив, що моя машина горить. Вона одна, якраз на неї уламки впали", - зазначив він.

Також він додав, що рятувати майно було вже пізно: "Ну, і все, весь будинок в уламках".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічного ракетного удару 9 березня у Києві постраждало троє осіб, також пошкоджено автомобілі та будівлі.

На офіційному каналі Головнокомандувача Збройних Сил України повідомили, що вночі проти 9 березня армія агресорки Росії завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог здійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що у столиці після нічної атаки заклади освіти працюють в дистанційному режимі. А дитячі садочки — в режимі чергових груп.

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